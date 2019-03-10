Доля Тедеско в Шальке залежить від матчу проти РБ Лейпциг

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско може бути звільнений.

33-річний італійський спеціаліст, ймовірно, буде звільнений, якщо у наступному турі Бундесліги Шальке вдома програє РБ Лейпцигу, повідомляє Bild.

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Крім того, матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті не визначатиме долю Тедеско на чолі німецького клубу. До слова, перший поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь "містян".

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Зауважимо, що після 25 турів чемпіонату Німеччини "кобальтові" посідають 14 місце у турнірній таблиці. Матч проти РБ Лейпциг відбудеться 16 березня о 16:30.