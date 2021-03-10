Манчестер Сіті приймав саутгемптон у матчі 33 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон на "Футбол 24".

Глядачі точно не залишились розчарованими двобоєм Сіті та Саутгемптона, де можна було насолоджуватись голами на різний смак.

Зінченко може пропустити стартові матчі кваліфікації на ЧС-2022 – Гвардіола не хоче відпускати гравців Ман Сіті у збірні

"Святі" вже закріпили за собою статус команди, яка багато пропускає, і "містяни" скористались таким подарунком, відвантаживши супернику 5 м'ячів. Варто звернути уваги на перший гол підопічних Гвардіоли, в якому не останню роль зіграв Олександр Зінченко.

Манчестер Сіті впевнено крокує до золотих медалей АПЛ, відірвавшись від МЮ на 14 очок, Саутгемптон – 14-й.

Манчестер Сіті перестріляв Саутгемптон: Зінченко награв на шикарну статистику, 7 голів з дублями Мареза та Де Брюйне