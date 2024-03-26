Кайл Вокер налякав тренерський штаб і фанатів Манчестер Сіті перед серією важливих матчів.

Капітан "містян" травмував підколінне сухожилля і покинув поле вже на 20-й хвилині товариського матчу Англія – Бразилія.

Екс-конкурент Зінченка спалює мости з Манчестер Сіті: "Слова Гвардіоли – це брехня!"

Вокера негайно відпустили в розташування Ман Сіті, де 33-річний захисник пройшов поглиблене обстеження. Гравцю пощастило – він уникнув серйозної травми і повинен відновитися доволі швидко, інформує Sky Sports. Вокер має хороші шанси допомогти Сіті у топ-матчі АПЛ проти Арсенала (31 березня), а тим більше у першій грі чвертьфіналу ЛЧ проти Реала (9 квітня).

Додамо, що Кайл є одним з ключових гравців "містян" у нинішньому сезоні, провівши 38 матчів та оформивши 3 асисти.

Зінченко б'ється за чемпіонський пояс, виживання Миколенка, сенсація в ЛЧ – фініш сезону АПЛ інтригує, як ніколи