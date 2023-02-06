Англійська Прем'єр-ліга опублікувала результати безпрецедентного розслідування, яке тривало 4 роки. Оголошення постійно відкладали через різноманітну судову тяганину.

"Ми не в тому стані, щоб думати про чемпіонство": Гвардіола не зміг пояснити черговий провал Сіті на полі Тоттенхема

Манчестер Сіті звинувачують у численних порушеннях фінансової звітності, які тягнуться ще зі сезону 2009/10. Виявлено щонайменше 100 сумнівних моментів у 9 кампаніях. Свого часу УЄФА також висував претензії "містянам" і погрожував 2-річним баном у єврокубках. Втім, влітку 2020-го керівництву Ман Сіті вдалося вийти сухим з води.

Нинішню справу вже передали на розгляд спеціальній комісії. Якщо "містян" визнають винними, то їм загрожує серйозне покарання – від зняття очок до пониження у класі, інформує The Times. Зі сезону 2009/10 Ман Сіті шість разів вигравав АПЛ. Саме команда Гвардіоли є чинним чемпіоном, а зараз йде на другій сходинці таблиці.

Нагадаємо, один європейський гранд нещодавно вже отримав проблеми через фінансові махінації. Ювентус позбавили 15 очок, які перетворили туринців з претендента на зону ЛЧ в середняка Серії А.

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