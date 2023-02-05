"Ми чудово розпочали матч, як це часто буває проти Тоттенхема, але були покарані за першу помилку. З рахунком 0:1 починається зовсім інша гра. У нас були моменти, але, звичайно, важко грати проти Сона та Кулусевскі, якщо втрачаєш м'яч у перехідних фазах. Ми втратили три очки.

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Мої гравці здебільшого дотримувалися плану, але непросто, коли суперник захищається вдесятьох і сидить в обороні навіть трохи більше, ніж на Етіхаді два тижні тому. Ми грали добре, особливо спочатку. Не вистачало останнього пасу, можливо, удару. Рано чи пізно наша статистика на Тоттенхем Стедіум зміниться. Дивно, що ми навіть забити тут не можемо. У нас бували пенальті, але поки ніяк. Важко знайти пояснення.

Ми зараз не в тому становищі, щоб думати про чемпіонство. Думаємо лише про наступний матч проти Астон Вілли. Ми добре підготуємося і зіграємо якнайкраще", – наводить слова Гвардіоли ВВС.

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