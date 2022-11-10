Кубок ліги, 1/16 фіналу

Арсенал – Брайтон – 1:3

Голи: Нкетія, 20 – Велбек, 27, Мітома, 58, Лемпті, 71

Саутгемптон – Шеффілд Венсдей – 1:1 (по пенальті – 6:5)

Голи: Ворд-Праус, 45+2 – Віндесс, 24

Ньюкасл – Крістал Пелас – 0:0 (по пенальті – 3:2)

Ноттінгем Форрест – Тоттенхем – 2:0

Голи: Лоді, 50, Лінгард, 57

Вилучення: Мангаля, 78 (Н)

Вест Хем – Блекберн – 2:2 (по пенальті – 9:10)

Голи: Форнальс, 38, Антоніо, 78 – Вейл, 6, Діас, 88

Вулверхемптон – Лідс – 1:0

Гол: Траоре, 85

Ліверпуль – Дербі Каунті – 0:0 (по пенальті – 3:2)

Манчестер Сіті – Челсі – 2:0

Голи: Марез, 53, Альварес, 58

Потужний у цьому сезоні Арсенал припинив боротьбу за трофей. "Каноніри" програли Брайтону. Нкетія в стилі Анрі відрив рахунок, але команда Роберто Де Дзербі відповіла трьома голами. Олександр Зінченко розпочав гру в запасі, а вийшов за 20 хвилин до фінального свистка.

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Інший гранд з Північного Лондона також осоромився. Тоттенхем вилетів від Ноттінгем Форест, хоча Антоніо Конте виставив плюс-мінус основний склад. Кейн і Ко нічого не зуміли протиставити Ноттінгему, за який забивали Лоді та Лінгард.

У центральному матчі дня Манчестер Сіті переграв Челсі. До перерви краще атакував Челсі – найкращі моменти мав Пулішіч. А другий тайм дуже сильно розпочав Сіті. Менді рятував команду після ударів Гріліша, але господарі все одно забили два швидкі голи.

Марез шикарно пробив зі штрафного, а потім допоміг Альваресу завершити контратаку. Челсі спробував повернутися в гру, хороший шанс мав юний Льюїс Холл (класний матч від лівого захисника), але Ортега відіграв блискуче. Челсі все ж забив, але з офсайда. Манчестер Сіті крокує за черговим Кубком ліги.

Ліверпуль за 90 хвилин так і не розмочив ворота Дербі Каунті з третьої ліги. Все вирішилося в серії пенальті, де мерсисайдці були влучнішими, хоча Фірміно та Байчетіч змусили понервувати. Ньюкасл і Саутгемптон теж пройшли по пенальті, а от Вест Хем програв 9:10.