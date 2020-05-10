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Седан виділила найартистичніших партнерів Зінченка в Манчестер Сіті

11:14 284 Читать на русском
Седан виділила найартистичніших партнерів Зінченка в Манчестер Сіті
Олександ Зінченко та Кайл Вокер / ФК Манчестер Сіті

Журналістка Влада Седан висловила захоплення акторськими талантами кількох одноклубників свого нареченого – півзахисника збірної України Олександра Зінченка.

"Класний актор вийшов би з Кайла Вокера. Він не приховує свого хорошого почуття гумору. Однак в побуті, без камер – що не слово, то можна сміятися. Він дуже артистичний.

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Також, як на мене, артистичний Джон Стоунз. Я добре спілкуюся з його дівчиною. У неформальній обстановці Джон теж може почудити. Вийшов би непоганий тандем. Не знаю, як Голлівуд, але в якомусь ситкомі я б за ними поспостерігала", – сказала Седан у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Олександр Зінченко зробив дівчині пропозицію одружитися в жовтні минулого року. Пара збиралася організувати власне весілля після закінчення поточного сезону, однак карантин, викликаний пандемією коронавірусу, зруйнував всі плани молодят.

Зінченко – лідер і креативний центр збірної України, завдяки його прогресу нас вважають темною конячкою Євро

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Теги
Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Джон Стоунз Джон Стоунз Кайл Вокер Кайл Вокер Дівчата футболістів Влада Щеглова (Седан) Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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