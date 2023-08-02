"Містяни" погодили з РБ Лейпциг трансфер Гвардіола, інформує Bild. Згідно з джерелом, новина про перехід буде оголошена найближчими днями. Хорватський гравець стане найдорожчим захисником в історії – Сіті заплатить за нього 90 млн євро.

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Раніше найдорожчим захисником у світі вважався Харрі Магуайр, який перейшов із Лестера в Манчестер Юнайтед у 2019 році за 87 млн євро.

Крім цього обидві команди мають зіграти товариський матч у Лейпцигу, завдяки якому німецький клуб зможе заробити ще близько 1,5 млн євро.

Через близький трансфер Гвардіол не потрапив у заявку своєї команди на два товариські матчі в середу – з Сент-Трюйденом і Альтглініке. Він буде присутній на стадіоні як глядач.

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