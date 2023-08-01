Головний тренер Барселони Хаві зажадав від керівництва "синьо-гранатових" знайти Усману Дембеле рівноцінну заміну. Згідно з інсайдером Сашею Тавольєрі, Матеу Алемані і Деку звернули увагу на вінгера Ренна і збірної Бельгії Жеремі Доку.

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Згідно з джерелом, на футболіста в це літнє трансферне вікно виходив тільки Манчестер Сіті. При цьому чемпіон Англії не робив пропозицію Ренну, а спілкувався виключно з гравцем. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Доку входить до шорт-листа "містян".

У 2020 році Доку перейшов у Ренн з Андерлехта за 26 мільйонів євро. За 65 матчів у таборі французької команди Жеремі забив 4 м'ячі та зробив 6 гольових передач. Контракт футболіста з Ренном розрахований до літа 2025 року.

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