Манчестер Сити согласовал рекордный трансфер в истории футбола – контракт предусматривает интересный пункт
Центральный защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол станет игроком Манчестер Сити.
"Горожане" согласовали с РБ Лейпциг трансфер Гвардиола, информирует Bild. Согласно источнику, новость о переходе будет объявлена в ближайшие дни. Хорватский игрок станет самым дорогим защитником в истории – Сити заплатит за него 90 млн евро.
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Ранее самым дорогим защитником в мире считался Харри Магуайр, который перешел из Лестера в Манчестер Юнайтед в 2019 году за 87 млн евро.
Помимо этого обе команды должны будут сыграть товарищеский матч в Лейпциге, благодаря которому немецкий клуб сможет заработать ещё около 1,5 млн евро.
Из-за ближайшего трансфера Гвардиол не попал в заявку своей команды на два товарищеских матча в среду – с Сент-Трюйденом и Альтглинике. Он будет присутствовать на стадионе как зритель.
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