toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Манчестер Сіті планує пролонгувати контракт з Фернандінью

13:44 465 Читать на русском
Манчестер Сіті планує пролонгувати контракт з Фернандінью
Фернандінью / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью може залишитись у команді принаймні ще на один рік.

Манчестер Сіті вже взимку запропонує Фернандінью нову угоду, інформує The Sun.

Зінченко назвав п'ятірку футболістів, які найбільше вплинули на його кар'єру – Шевченко на вершині зіркового списку

За інформацією видання, в бразильця завершується контракт наступного літа. Гвардіола залишився задоволеним, як Фернандінью проявив себе на позиції центрального захисника, та хоче, аби хавбек продовжив виступи за "містян".

Гвардіола назвав одного гравця, якого б не продав навіть за півмільярда євро

До слова, Фернандінью провів 6 матчів у складі Манчестер Сіті, частину з ігор зігравши на позиції центрального захисника.

blog_ava
Бернарду елегантним фінтом приборкав м'яч – УЄФА назвав найкращим моментом дня дії майбутнього суперника України
09:40
2342
Теги
Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Трансфери Трансфери Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
7
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук