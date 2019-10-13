Манчестер Сіті планує пролонгувати контракт з Фернандінью

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью може залишитись у команді принаймні ще на один рік.

Манчестер Сіті вже взимку запропонує Фернандінью нову угоду, інформує The Sun.

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За інформацією видання, в бразильця завершується контракт наступного літа. Гвардіола залишився задоволеним, як Фернандінью проявив себе на позиції центрального захисника, та хоче, аби хавбек продовжив виступи за "містян".

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До слова, Фернандінью провів 6 матчів у складі Манчестер Сіті, частину з ігор зігравши на позиції центрального захисника.