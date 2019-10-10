Гвардіола назвав одного гравця, якого б не продав навіть за півмільярда євро

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав гравця, який є найбільшим активом чемпіонів Англії.

"Новий контракт Фодену ми запропонували не випадково. Це єдиний наш гравець, який не може бути проданий за жодних обставин – єдиний. Не продамо навіть за 500 млн євро.

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Філ нікуди не піде, оскільки він і є Сіті. Нікого підписувати на його позицію не будемо. Коли Давід Сілва покине клуб, ми знаємо, хто стане нашим новим чарівником", – наводить слова Гвардіоли The Sun.

Нагадаємо, що 19-річний Філ Фоден дебютував на професіональному рівні за "містян" у листопаді 2017-го. У нинішньому сезоні в його активі 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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