Манчестер Сити планирует пролонгировать контракт с Фернандиньо

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо может остаться в команде как минимум еще на один год.

Манчестер Сити уже зимой предложит Фернандиньо новое соглашение, информирует The Sun.

Зинченко назвал пятерку футболистов, оказавших наибольшее влияние на его карьеру – Шевченко на вершине звездного списка

По информации издания, у бразильца заканчивается контракт следующим летом. Гвардиола остался доволен тем, как Фернандиньо проявил себя на позиции центрального защитника, и хочет, чтобы хавбек продолжил выступления за "горожан".

Гвардиола назвал одного игрока, которого не продал бы даже за полмиллиарда евро

К слову, Фернандиньо провел 6 матчей в составе Манчестер Сити, часть из игр сыграв на позиции центрального защитника.