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Манчестер Сити планирует пролонгировать контракт с Фернандиньо

13:47 60 Читати українською
Манчестер Сити планирует пролонгировать контракт с Фернандиньо
Фернандиньо / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо может остаться в команде как минимум еще на один год.

Манчестер Сити уже зимой предложит Фернандиньо новое соглашение, информирует The Sun.

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По информации издания, у бразильца заканчивается контракт следующим летом. Гвардиола остался доволен тем, как Фернандиньо проявил себя на позиции центрального защитника, и хочет, чтобы хавбек продолжил выступления за "горожан".

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К слову, Фернандиньо провел 6 матчей в составе Манчестер Сити, часть из игр сыграв на позиции центрального защитника.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Фернандиньо Фернандиньо Трансферы Трансферы Манчестер Сити
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