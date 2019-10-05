Зінченко назвав п'ятірку футболістів, які найбільше вплинули на його кар'єру – Шевченко на вершині зіркового списку

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко виділив футболістів, які зіграли чималу роль упродовж його кар'єри.

Зінченко в ефірі YouTube-каналу Трендец виділив топ-5 футболістів, які вплинули на його кар'єру.

Шевченко розсипався у компліментах на адресу Зінченка

1. Андрій Шевченко

"Як і у багатьох українських молодих футболістів, Шевченко був завжди кумиром. Це той гравець, на якого кожен хотів бути схожим. Напевно, це №1".

2. Роналдінью

"Це людина, за якою я спостерігав у Барселоні, і у мене була перша думка – вибігти на подвір'я, зібрати банду і повторювати все, що він робив на полі. Просто геній, чарівник, таких вже, напевно, більше не буде".

3. Венсан Компані

"Ця людина показала і розповіла багато. Я взяв для себе дуже багато корисного на майбутнє, і взагалі, як потрібно себе поводити в тих чи інших ситуаціях".

4. Фернандінью

"Його характер, шлях, який він пройшов. Прекрасно пам'ятаю, як він отримав травму в Шахтарі, йому зламали ногу. Тоді багато людей говорили, що це для нього фініш, тому що він отримав дуже серйозну травму, рік пропустить. Максимум – він зможе закінчити в Бразилії. Пам'ятаю всі ці фрази.

Після 8-9 місяців відновлення він тренувався з нами, коли я був в U-15, потихеньку почав набирати. Через півроку він забиває вирішальний гол Челсі на Донбас Арені, і його в кінці сезону підписав Ман Сіті. У перший же рік виграв АПЛ, отримує найкращого гравця місяця. Хіба це не показник?"

5. Ліонель Мессі

"Найкращий футболіст в історії. Навіть ті люди, хто грав проти Пеле, говорили, що з Мессі і поруч ніхто не стоїть. Ні Марадона, ні Кройф. Тому що це дійсно король футболу, який може все. Грає лівою, правою, головою, швидкість. Машина.

Не знаю, чи зможе хтось повторити те, що робить Мессі. Це людина, яка робить на полі все, що хоче. 5 "Золотих м'ячів" тому підтвердження", – підсумував Зінченко.

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