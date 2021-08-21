"Містяни" у своєму твіттері оголосили про підписання бразильця Яна Коуту на правах оренди.

Манчестер Сіті підписав довгостроковий контракт із сином легенди АПЛ

Правами на гравця володіє португальська Брага, а угода з Манчестер Сіті розрахована до кінця сезону. Також Коуту встиг пограти у складі Жирони та Курітіби.

До слова, минулий сезон бразилець відіграв за Жирону, провівши 30 матчів та записавши до свого активу 2 голи та 5 асистів.

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