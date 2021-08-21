"Горожане" в своем твиттере объявили о подписании бразильца Яна Коуту на правах аренды.

Манчестер Сити подписал долгосрочный контракт с сыном легенды АПЛ

Правами на игрока владеет португальская Брага, а соглашение с Манчестер Сити рассчитано до конца сезона. Также Коуту успел поиграть в составе Жироны и Куритибы.

К слову, прошлый сезон бразилец сыграл за Жирону, проведя 30 матчей и записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов.

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