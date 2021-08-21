Манчестер Сити официально подписал талантливого защитника из Бразилии
16:04 - Читати українською
Защитник Ян Коуту проведет сезон 2021/22 в составе Манчестер Сити.
"Горожане" в своем твиттере объявили о подписании бразильца Яна Коуту на правах аренды.
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Правами на игрока владеет португальская Брага, а соглашение с Манчестер Сити рассчитано до конца сезона. Также Коуту успел поиграть в составе Жироны и Куритибы.
К слову, прошлый сезон бразилец сыграл за Жирону, проведя 30 матчей и записав в свой актив 2 гола и 5 ассистов.
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