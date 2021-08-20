Форвард молодіжної команди "містян" після успішного минулого сезону перепідписав контракт на покращених умовах, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Зазначається, що минула угода Ліама Ділепа була чинною до літа 2023 року, але сторони домовилися продовжити її ще на три сезони. Таким чином 18-річний англієць пов'язав своє майбутнє з Манчестер Сіті до 2026-го.

Додамо, що Ліам – це син легенди АПЛ Рорі Ділепа. У минулому сезоні чемпіонату резервних команд він зіграв 20 матчів, в яких забив 24 м'ячі і віддав 5 результативних передач. Такі показники дозволили Ліаму Ділепу стати найкращим бомбардиром турніру.