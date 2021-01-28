Шахтар пропонував 5 млн євро за 70% прав на Кайкі, проте отримав відмову від Флуміненсе.

Аталанта планує підписати Коваленка до кінця січня, – Ді Марціо

За інформацією Globoesporte, ця сума могла вирости до 15 млн євро з урахуванням різноманітних бонусів. Втім, клуби продовжують вести перемовини. Цікаво, що Кайкі зможе змінити клуб лише 11 червня 2021-го, коли йому виповниться 18 років.

Зауважимо, що представники бразильця відмовились продовжувати контракт з Флуміненсе, адже гравець націлений влітку перебратись у Європу. Сам Кайкі – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. "Новий Неймар", як називають його за океаном, вже встиг провести два матчі за національну збірну U-16.

"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника