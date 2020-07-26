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Ліверпуль повторив неймовірний рекорд Манчестер Сіті в АПЛ

20:31 - Читать на русском
Ліверпуль повторив неймовірний рекорд Манчестер Сіті в АПЛ
Мерсисайдці святкують успіх / офіційний сайт АПЛ

Перемога над Ньюкаслом (3:1) у заключному турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Ліверпуля.

1’ Дуайт Гейл
 
Вірджил ван Дейк 38’
Дівок Оріджі 59’
Садьйо Мане 89’
1’ Дуайт Гейл
38’ Вірджил ван Дейк
59’ Дівок Оріджі
89’ Садьйо Мане

Ця звитяга стала для "червоних" 32-ю у рамках нинішнього сезону АПЛ, повідомляє офіційний твіттер змагань.

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Ліверпуль зумів повторити рекорд, встановлений раніше Манчестер Сіті. У сезонах 2017/18 і 2018/19 "містяни" теж здобули по 32 перемоги. Крім того, мерсисайдці оновили клубне досягнення – раніше Ліверпуль у Прем'єр-лізі не вигравав 32 матчі навіть в епоху, коли в лізі змагались 22 команди.

Нагадаємо, що підопічні Юргена Клоппа достроково оформили чемпіонський титул. Усього в активі "червоних" 99 очок за підсумками чемпіонату та 18 пунктів переваги над головними конкурентами з Етіхада.

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Теги
Англія АПЛ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Рекорди Ньюкасл - Ліверпуль
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