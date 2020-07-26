Ліверпуль повторив неймовірний рекорд Манчестер Сіті в АПЛ

Перемога над Ньюкаслом (3:1) у заключному турі англійської Прем'єр-ліги стала особливою для Ліверпуля.

Ця звитяга стала для "червоних" 32-ю у рамках нинішнього сезону АПЛ, повідомляє офіційний твіттер змагань.

Вулверхемптон програв та ризикує залишитися без Ліги Європи, Ліверпуль здобув вольову перемогу над Ньюкаслом: 38 тур АПЛ

Ліверпуль зумів повторити рекорд, встановлений раніше Манчестер Сіті. У сезонах 2017/18 і 2018/19 "містяни" теж здобули по 32 перемоги. Крім того, мерсисайдці оновили клубне досягнення – раніше Ліверпуль у Прем'єр-лізі не вигравав 32 матчі навіть в епоху, коли в лізі змагались 22 команди.

Нагадаємо, що підопічні Юргена Клоппа достроково оформили чемпіонський титул. Усього в активі "червоних" 99 очок за підсумками чемпіонату та 18 пунктів переваги над головними конкурентами з Етіхада.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном