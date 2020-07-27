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Высший пилотаж де Брюйне и прощание Давида Силвы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Норвич

00:25 - Читати українською
Высший пилотаж де Брюйне и прощание Давида Силвы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Норвич
Манчестер Сити – Норвич – 5:0 – видео голов и обзор матча / официальный сайт АПЛ

Манчестер Сити разгромил Норвич в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

12’ Габриэл Жезус
45+1’ Кевин де Брюйне
79’ Рахим Стерлинг
84’ Рияд Марез
90+1’ Кевин де Брюйне
 
12’ Габриэл Жезус
45+1’ Кевин де Брюйне
79’ Рахим Стерлинг
84’ Рияд Марез
90+1’ Кевин де Брюйне

"Горожанам" удалось забить быстрый мяч на 11-й минуте. Это Габриэл Жезус воспользовался хаосом после флангового прострела и сумел проткнуть мяч в сетку из пределов вратарской.

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Почин партнера по команде перед перерывом поддержал Кевин де Брюйне: бельгиец перед штрафной получил пас от Уокера, магически накрутил защитника и отправил мяч в дальнюю девятку. Еще три мяча Сити забил под занавес матча.

Сначала Рахим Стерлинг воспользовался разрезным пасом де Брюйне и реализовал выход один на один с кипером. Затем Рияд Марез мощно пробил в угол после отбора бельгийского мага. А напоследок сам де Брюйне роскошным ударом от штанги по дуге установил окончательный результат поединка.

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Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Давид Давид Силва Кевин Кевин де Брюйне Манчестер Сити - Норвич Норвич Норвич
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