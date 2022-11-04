"Містяни" оприлюднили результати голосування за найкращого гравця у місяці, що минув.

Доволі несподівано переможцем став швейцарський захисник Мануель Аканджі, який прийшов у команду влітку з Борусії Дортмунд. Центрбек, в активі якого вже 6 матчів у Прем'єр-лізі, отримав аж 45% голосів уболівальників, інформує офіційний сайт клубу.

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Друге місце в опитуванні посів голкіпер Едерсон, який набрав 37% голосів. Третє місце у Натана Аке (18%).

Доволі дивною виглядає відсутність у топ-3 Ерлінга Холанда. Останні матчі нападник пропустив через травму, але за підсумками жовтня забив за команду Хосепа Гвардіоли 8 голів у всіх турнірах (3 із них – у ворота Манчестер Юнайтед).

До слова, саме Холанд вигравав звання найкращого гравця Манчестер Сіті у серпні та вересні. Відповідно, Аканджі продовжив домінування екс-гравців Борусії Дортмунд у таборі "містян".

Після 12-ти турів АПЛ команда Гвардіоли посідає друге місце, відстаючи від Арсенала на 2 очки. У Лізі чемпіонів "містяни" вийшли з першого місця групи, а суперника в 1/8 фіналу отримають 7 листопада.

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