Довольно неожиданно победителем стал швейцарский защитник Мануэль Аканджи, пришедший в команду летом из Боруссии Дортмунд. Центрбек, в активе которого уже 6 матчей в Премьер-лиге, получил 45% голосов болельщиков, информирует официальный сайт клуба.

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Второе место в опросе занял голкипер Эдерсон, набравший 37% голосов. Третье место у Натана Аке (18%).

Довольно странным выглядит отсутствие в топ-3 Эрлинга Холанда. Последние матчи нападающий пропустил из-за травмы, но по итогам октября забил за команду Хосепа Гвардиолы 8 голов во всех турнирах (3 из них – в ворота Манчестер Юнайтед).

К слову, именно Холанд выигрывал звание лучшего игрока Манчестер Сити в августе и сентябре. Соответственно, Аканджи продолжил доминирование экс-игроков Боруссии Дортмунд в лагере "горожан".

После 12 туров АПЛ команда Гвардиолы занимает второе место, отставая от Арсенала на 2 очка. В Лиге чемпионов "горожане" вышли с первого места группы, а соперника в 1/8 финала получат 7 ноября.

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