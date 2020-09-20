Хосеп Гвардіола все ще намагається підсилити захисну ланку "містян".

Перемовини між Манчестер Сіті та Севільєю щодо трансферу Жюля Кунде перебувають на просунутій стадії, повідомляє AS.

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Очікується, що андалусійці отримають за свого 21-річного таланта 50 млн євро + бонуси.

Варто відзначити, Жюль виступає за молодіжну збірну Франції. У минулому сезоні Ла Ліги, Кунде провів 29 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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