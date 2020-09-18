"Мені не потрібно нічого обгрунтовувати. Лео все досить добре пояснив і, я думаю, мені нема чого додати.

Мессі не почувається частиною колективу у Барселоні – ЗМІ надали фотодокази

Він залишається футболістом Барселони – клубу, який я люблю", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, влітку аргентинський форвард побив горщики з керівництвом каталонського клубу через своє бажання покинути "блаугранас". Після погроз, заяв, ультиматумів і пошуку компромісів з обох боків Мессі вирішив ще на один сезон залишитись у Барселоні.

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