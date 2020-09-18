Гвардіола вперше прокоментував провалений трансфер Мессі в Манчестер Сіті
Іспанський наставник "містян" Хосеп Гвардіола висловився щодо зірваного переходу лідера Барселони у англійську команду.
"Мені не потрібно нічого обгрунтовувати. Лео все досить добре пояснив і, я думаю, мені нема чого додати.
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Він залишається футболістом Барселони – клубу, який я люблю", – цитує Гвардіолу видання Goal.
Нагадаємо, влітку аргентинський форвард побив горщики з керівництвом каталонського клубу через своє бажання покинути "блаугранас". Після погроз, заяв, ультиматумів і пошуку компромісів з обох боків Мессі вирішив ще на один сезон залишитись у Барселоні.
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