Хосеп Гвардиола все еще пытается усилить защитное звено "горожан".

Переговоры между Манчестер Сити и Севильей относительно трансфера Жюля Кунде находятся на продвинутой стадии, сообщает AS.

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Ожидается, что андалусийцы получат за своего 21-летнего таланта 50 млн евро + бонусы.

Стоит отметить, Жюль выступает за молодежную сборную Франции. В прошлом сезоне Ла Лиги, Кунде провел 29 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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