Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола більше не потребує гравців у лінію оборони.

Манчестер Сіті більше не зацікавлений у підписанні захисника Наполі Каліду Кулібалі та гравця Севільї Жюля Кунде, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Таке рішення ухвалив наставник віце-чемпіона Англії Хосеп Гвардіола після підписання оборонця Бенфіки Рубена Діаша. "Містяни" вже повідомили Севілью та Наполі про припинення перемовин.

Нагадаємо, Сіті відпустив у Бенфіку взамін Ніколаса Отаменді.

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