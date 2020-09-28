Манчестер Сіті припинив перемовини щодо трансферів Кулібалі та Кунде – Гвардіола укомплектував захисну ланку
21:10 - Читать на русском
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола більше не потребує гравців у лінію оборони.
Манчестер Сіті більше не зацікавлений у підписанні захисника Наполі Каліду Кулібалі та гравця Севільї Жюля Кунде, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Таке рішення ухвалив наставник віце-чемпіона Англії Хосеп Гвардіола після підписання оборонця Бенфіки Рубена Діаша. "Містяни" вже повідомили Севілью та Наполі про припинення перемовин.
Нагадаємо, Сіті відпустив у Бенфіку взамін Ніколаса Отаменді.
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