Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: стартові склади на матч АПЛ – Зінченко опинився поза заявкою

Сіті приймає Юнайтед в манчестерському дербі в рамках 16 туру АПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".
Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн. Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися в цій новині.
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Відзначимо, що Олександр Зінченко не потрапив навіть на лаву для запасних "містян" попри слова Хосепа Гвардіоли, що українець готовий зіграти у звітному матчі.
Стартові склади:
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Анхеліньо, Родрі, Сілва, Де Брюйне, Бернарду, Стерлінг, Жезус
Запасні: Браво, Гюндоган, Менді, Марез, Канселу, Отаменді, Фоден
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магуайр, Шоу, Мактомінай, Фред, Джеймс, Лінгард, Рашфорд, Марсьяль
Запасні: Ромеро, Туанзебе, Вільяммс, Янг, Андреас, Мата, Грінвуд