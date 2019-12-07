toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – відео голів

20:09 2339 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – відео голів
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті приймає Манчестер Юнайтед в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль

Манчестер Юнайтед в середині першого тайму зумів двічі за шість хвилин вразити ворота "містян". Постаралися Маркус Рашфорд та Антоні Марсьяль.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: відео гола Рашфорда:

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: відео гола Марсьяля:

blog_ava
Аталанта – Верона: Маліновський створив шедевр, зірвав овації та впорався на чужій позиції, а "богиня" не лякає Шахтар
19:26
4580
Теги
Англія Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
22
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук