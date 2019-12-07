Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – відео голів

Італія — 19:26 4567
-
Аталанта – Верона: Маліновський створив шедевр, зірвав овації та впорався на чужій позиції, а "богиня" не лякає Шахтар
-
Борусія М дотисла Баварію і зберегла лідерство, Борусія Д забила 5 голів Фортуні: 14-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 18:28 1562
-
Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії АІталія — 16:51 20717
-
Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю ПрімериІспанія — 15:54 587
-
Олександрія у рідних стінах розгромила ВорсклуУкраїна — 15:52 636