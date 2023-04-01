Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт через нестачу ігрового часу може покинути чинних чемпіонів Англії.

Ляпорт втратив місце в стартовому складі Манчестер Сіті, через що готовий змінити клуб. "Містяни" також не проти попрощатись з іспанським центрбеком, повідомляє 90Min.

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Вже знайшлось два потенційних клуби для Емеріка – Тоттенхем та ПСЖ. Transfermarkt оцінює Ляпорта в 30 млн євро.

Додамо, що центральний захисник провів за Манчестер Сіті 16 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 1 результативною передачею.

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