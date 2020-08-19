Барселона припинила перемовини щодо Неймара та Лаутаро – Бартомеу розкрив причину

"Безумовно, Барселона прагнула підписати Неймара, але є проблема – ПСЖ не хоче продавати його, хоча ми намагалися всіма силами. Я це розумію, адже ми теж не плануємо продавати того ж Ансу Фаті.

Колишня зірка Барселони стане помічником Кумана

Що стосується Лаутаро, то ми припинили перемовини щодо нього ще кілька тижнів тому. Потрібно почекати, щоб технічний секретар разом з новим тренером вибудували стратегію на майбутнє", – цитує Бартомеу Marca.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Барселона не виграла жодного трофею. Це спричинило зміну тренера – Кіке Сетьєн вже звільнений, а замість нього повинен прийти Рональд Куман. Також покинув клуб і Ерік Абідаль, який працював технічним секретарем Барси.

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