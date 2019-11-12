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Манчестер Сіті готовий витратити 100 млн фунтів на зимові трансфери – дві позиції в пріоритеті

13:51 534 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий витратити 100 млн фунтів на зимові трансфери – дві позиції в пріоритеті
Хосеп Гвардіола / Reuters

Керівництво Манчестер Сіті хоче підсилити склад команди, щоб таки нав'язати Ліверпулю боротьбу за чемпіонський титул АПЛ.

"Містяни" виділять 100 млн фунтів для зимового трансферного вікна, інформує Daily Mail.

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У першу чергу будуть розглядатися центрбеки і креативні півзахисники на заміну Давіду Сілві. Літній відхід Компані і важка травма Ляпорта призвели до значних проблем Гвардіоли в центрі захисту, хоча раніше тренер заявляв, що нових гравців на цю позицію клуб не буде підписувати. Втім, недавня поразка від Ліверпуля (1:3) може змінити думку наставника "містян".

Нагадаємо, Манчестер Сіті посідає лише четверту сходинку АПЛ, поступаючись мерсисайдцям дев'ятьма пунктами після 12 турів.

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