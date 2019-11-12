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Манчестер Сити готов потратить 100 млн фунтов на зимние трансферы – две позиции в приоритете

13:56 93 Читати українською
Манчестер Сити готов потратить 100 млн фунтов на зимние трансферы – две позиции в приоритете
Хосеп Гвардиола / Reuters

Руководство Манчестер Сити хочет усилить состав команды, чтобы все-таки навязать Ливерпулю борьбу за чемпионский титул АПЛ.

"Горожане" выделят 100 млн фунтов для зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

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В первую очередь будут рассматриваться центрбеки и креативные полузащитники на замену Давиду Силве. Летний уход Компани и тяжелая травма Ляпорта привели к значительным проблемам Гвардиолы в центре защиты, хотя раньше тренер заявлял, что новых игроков на эту позицию клуб не будет подписывать. Впрочем, недавнее поражение от Ливерпуля (1:3) может изменить мнение наставника "горожан".

Напомним, Манчестер Сити занимает лишь четвертое место АПЛ, уступая мерсисайдцам девятью пунктами после 12 туров.

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