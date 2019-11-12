"Я втратив два роки", – Марез розповів про свій зірваний трансфер до Арсенала

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез пригадав свій зірваний трансфер до Арсенала у 2016 році.

"Все було б інакше, якби після чемпіонського сезону з Лестером я перейшов в топ-клуб. Я розумію, що втратив два роки на найвищому рівні. Я втратив два роки!

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Замість того, щоб перейти в Манчестер Сіті у 27 років, я міг опинитися там у 24-25. Лестер заблокував трансфер. Вони сказали мені: "Ти не підеш, ти не підеш". Мій агент розмовляв з Арсеном Венгером, який дійсно хотів бачити мене у своїй команді. Мій перехід в Арсенал був майже оформлений влітку 2016- го. Я був дуже засмучений", – цитує Мареза France Football.

До слова, Марез провів 14 матчів у поточному сезоні за Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 8 асистами.

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