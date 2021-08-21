Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт може покинути розташування чемпіона Англії у літнє трансферне вікно.

Манчестер Сіті готовий продати Ляпорта, який начебто нещасливий у стані чемпіона Англії, повідомляє Daily Mail.

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"Містяни" готові розглянути пропозиції щодо свого оборонця, які починатимуться від 60 млн фунтів. Цікаво, що Реал та Ювентус нещодавно пов'язували інтересом щодо центральних захисників, а Ляпорт втратив місце у основному складі Сіті, програвши конкуренцію Стоунзу та Діашу.

До слова, Емерік провів 27 матчів у складі Ман Сіті у минулому сезоні, записавши до свого складу 2 забитих гола.

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