Манчестер Сити готов продать Ляпорта, который якобы несчастлив в стане чемпиона Англии, сообщает Daily Mail.

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"Горожане" готовы рассмотреть предложения относительно своего защитника, которые будут начинаться от 60 млн фунтов. Интересно, что Реал и Ювентус недавно связывали интересом относительно центральных защитников, а Ляпорт потерял место в основном составе Сити, проиграв конкуренцию Стоунз и Диашу.

К слову, Эмерик провел 27 матчей в составе Манчестер Сити в прошлом сезоне, записав в свой состав 2 забитых гола.

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