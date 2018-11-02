Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко вийде у стартовому складі

Стали відомі стартові склади Манчестер Сіті та Фулхема, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.
Матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться сьогодні о 21:45.
Кубок англійської ліги: Арсенал зіграє з Тоттенхемом, Челсі прийматиме Борнмут
Стали відомі стартові склади команд на матч.
Манчестер Сіті: Муріч, Даніло, Компані, Стоунз, Зінченко, Делф, Брахім Діас, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус
Фулхем: Ріко, Фосу-Менса, Одол, Рім, Сессеньон, Ангісса, Керні, Серрі, В'єтто, Мітровіч, Шюрле