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Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко вийде у стартовому складі

1 листопада 20:52 1668 Читать на русском
Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко вийде у стартовому складі
Манчестер Сіті – Фулхем: стартові склади команд 1.11.2018

Стали відомі стартові склади Манчестер Сіті та Фулхема, які зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Фулхем розпочнеться сьогодні о 21:45.

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Стали відомі стартові склади команд на матч.

Манчестер Сіті: Муріч, Даніло, Компані, Стоунз, Зінченко, Делф, Брахім Діас, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус

Фулхем: Ріко, Фосу-Менса, Одол, Рім, Сессеньон, Ангісса, Керні, Серрі, В'єтто, Мітровіч, Шюрле

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Манчестер Сіті - Фулхем: Четвер 01 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 0
Фулхем
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Фулхем Фулхем Фулхем Кубок англійської ліги 2018/19
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