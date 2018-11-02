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Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко выйдет в стартовом составе

1 ноября 20:56 909 Читати українською
Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко выйдет в стартовом составе
Манчестер Сити – Фулхэм: стартовые составы команд 1.11.2018

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Фулхэма, которые встретятся в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити – Фулхэм начнется сегодня в 21:45.

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Стали известны стартовые составы команд на матч.

Манчестер Сити: Мурич, Данило, Компани, Стоунз, Зинченко, Делф, Брахим Диас, де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус

Фулхэм: Рико, Фосу-Менса, Одол, Рим, Сессеньон, Ангисса, Керни, Серри, Вьетто, Митрович, Шюрле

Кубок английской лиги1/8 финала

Манчестер Сити - Фулхэм: Четверг 01 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
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