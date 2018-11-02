Манчестер Сити – Фулхэм: Зинченко выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Фулхэма, которые встретятся в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Матч 1/8 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити – Фулхэм начнется сегодня в 21:45.
Кубок английской лиги: Арсенал сыграет с Тоттенхэмом, Челси будет принимать Борнмут
Стали известны стартовые составы команд на матч.
Манчестер Сити: Мурич, Данило, Компани, Стоунз, Зинченко, Делф, Брахим Диас, де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус
Фулхэм: Рико, Фосу-Менса, Одол, Рим, Сессеньон, Ангисса, Керни, Серри, Вьетто, Митрович, Шюрле