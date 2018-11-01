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Кубок англійської ліги: Арсенал зіграє з Тоттенхемом, Челсі прийматиме Борнмут

09:51 91 Читать на русском
Кубок англійської ліги: Арсенал зіграє з Тоттенхемом, Челсі прийматиме Борнмут
Арсенал / ФК Арсенал

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому Арсенал та Тоттенхем зустрінуться в північнолондонському дербі.

Одразу після завершення матчів 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбулось жеребкування наступної стадії змагань, повідомляє офіційний сайт англійської Футбольної ліги. Найпринциповіші суперники Арсенал та Тоттенхем зустрінуться один з одним на Емірейтс, тоді як лондонський Челсі прийматиме іншого представника АПЛ Борнмут. Орієнтовна дата проведення матчів – 17 грудня.

Кубок англійської ліги: Челсі перестріляв Дербі Лемпарда, Вест Хем Ярмоленка поступився Тоттенхему

Арсенал – Тоттенхем

Челсі – Борнмут

Мідлсбро – Бертон Альбіон

Лестер / Саутгемптон – Манчестер Сіті / Фулхем

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Лестер Сіті - Саутгемптон: Вівторок 30 жовтня 2018

Лестер Сіті
- : -
Матч скасовано
Саутгемптон
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