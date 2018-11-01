Кубок англійської ліги: Арсенал зіграє з Тоттенхемом, Челсі прийматиме Борнмут

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому Арсенал та Тоттенхем зустрінуться в північнолондонському дербі.

Одразу після завершення матчів 1/8 фіналу Кубка англійської ліги відбулось жеребкування наступної стадії змагань, повідомляє офіційний сайт англійської Футбольної ліги. Найпринциповіші суперники Арсенал та Тоттенхем зустрінуться один з одним на Емірейтс, тоді як лондонський Челсі прийматиме іншого представника АПЛ Борнмут. Орієнтовна дата проведення матчів – 17 грудня.

Кубок англійської ліги: Челсі перестріляв Дербі Лемпарда, Вест Хем Ярмоленка поступився Тоттенхему

Арсенал – Тоттенхем

Челсі – Борнмут

Мідлсбро – Бертон Альбіон

Лестер / Саутгемптон – Манчестер Сіті / Фулхем