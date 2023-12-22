Манчестер Сіті та Флуміненсе 22 грудня грають у фіналі Клубного чемпіонату світу-2023. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Флуміненсе стартував о 20:00 за київським часом. Фінал Клубного ЧС-2023 відбудеться у Джидді (Саудівська Аравія). І Ман Сіті, і Флуміненсе ще ніколи не вигравали Клубний чемпіонат світу. Ба більше, обидві команди взагалі вперше беруть участь у Клубному Мундіалі.

Манчестер Сіті – Флуміненсе: анонс фіналу клубного ЧС-2023

У півфіналі турніру команда Хосепа Гвардіоли розгромила японську Ураву Редс (3:0), а Флуміненсе переграв єгипетський Аль-Ахлі (2:0). Третє місце Клубного ЧС-2023 посів Аль-Ахлі, який обіграв Ураву з рахунком 4:2.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Флуміненсе? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Манчестер Сіті:

Флуміненсе: