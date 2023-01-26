"Олекс і Габі були чудовими під час роботи з нами. Я неймовірно поважаю їх як людей, а також як футболістів. Звичайно, ми хочемо обіграти їх. Але при всьому цьому радіємо їхнім успіхам, за їхні сім'ї. Я більш, ніж задоволений. Якщо тоді переходи відбулися, то лише тому, що обидва гравці та обидва клуби погодилися на такі умови.

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Олекс багато разів міг піти, але він казав: "Ні, ні, я хочу залишитися, хочу залишитися". І він залишався. Те саме Габріел. Вони були тут багато років, але їм знадобився новий виклик. Арсенал хотів їх, і все склалося звичним чином. Тож якщо у них усе йде добре, то вітаю. Ми повинні спробувати перемогти їх, бути поряд з ними. Завтра, наступні тижні, до кінця цього сезону і загалом в майбутньому", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Нагадаємо, Зінченка (35 млн євро) і Жезуса (52 млн) влітку продали в Арсенал, який зараз є головною загрозою для захисту титулу Ман Сіті. "Каноніри" випереджають чемпіонів на 5 очок та мають одну гру в запасі.

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