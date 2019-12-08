Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Вокер назвав винуватця поразки команди Гвардіоли

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер став на захист Хосепа Гвардіоли після фіаско у матчі з МЮ (1:2).

"Ми, захисники, повинні взяти відповідальність на себе. Ми повинні зберігати ворота сухими, а наші форварди, можливо, повинні забивати більше.

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У суперників був план на гру, і він спрацював. У них швидкі гравці, які здатні завдати проблем при контратаках. Що є, то є. Вони сьогодні перевершили себе, це правда.

Не можна звинувачувати тренера. Він виграв безліч трофеїв. Справа не в ньому. Буде складно, Ліверпуль в неймовірній формі. Він виграє, а ми – ні. Відставання велике, але ми будемо боротися до кінця", – цитує Вокера Sky Sports.

Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок.

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