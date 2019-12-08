toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Вокер назвав винуватця поразки команди Гвардіоли

09:01 49 Читать на русском
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: Вокер назвав винуватця поразки команди Гвардіоли
Кайл Вокер та Маркус Рашфорд / Фото Great Britain news

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер став на захист Хосепа Гвардіоли після фіаско у матчі з МЮ (1:2).

85’ Ніколас Отаменді
 
Маркус Рашфорд 23’
Антоні Марсьяль 29’
23’ Маркус Рашфорд
29’ Антоні Марсьяль
85’ Ніколас Отаменді

"Ми, захисники, повинні взяти відповідальність на себе. Ми повинні зберігати ворота сухими, а наші форварди, можливо, повинні забивати більше.

Зінченко назвав гравця Манчестер Сіті, якого б взяв у збірну України

У суперників був план на гру, і він спрацював. У них швидкі гравці, які здатні завдати проблем при контратаках. Що є, то є. Вони сьогодні перевершили себе, це правда.

Не можна звинувачувати тренера. Він виграв безліч трофеїв. Справа не в ньому. Буде складно, Ліверпуль в неймовірній формі. Він виграє, а ми – ні. Відставання велике, але ми будемо боротися до кінця", – цитує Вокера Sky Sports.

Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 14 очок.

Ман Сіті – МЮ: феномен "диявольського" Робін Гуда, майстер-клас Ван-Біссаки, Фред здибав нового Степаненка та расистів

blog_ava
Ман Сіті – МЮ: феномен "диявольського" Робін Гуда, майстер-клас Ван-Біссаки, Фред здибав нового Степаненка та расистів
01:05
8704
Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Кайл Вокер Кайл Вокер Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
52
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук