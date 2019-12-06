Зінченко назвав гравця Манчестер Сіті, якого б взяв у збірну України

Хавбек збірної України Олександр Зінченко відзначив одноклубника, який міг би принести чимало користі "синьо-жовтим".

"У Сіті я забрав би Миколу Матвієнка – він футболіст топ-рівня, молодий, гравець з неймовірним потенціалом. У нього є всі дані, щоб грати в Англії.

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На Євро в нашу збірну я б взяв Кайла Вокера. По-перше, він – топ-футболіст. По-друге, він дивак, який піднімає настрій кожен день. Від нього йде атмосфера і енергія, яка заряджає. Це те, над чим нам потрібно працювати в збірній. У нас з цим і так все круто, але ще трохи не вистачає розкутості. Він би нам цього додав", – цитує Зінченка Tribuna.

Відзначимо, що Вокер таки гратиме на Євро-2020, але за збірну Англії, в якій представник Манчестер Сіті є основним правим захисником.

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