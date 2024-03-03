Манкуніанські клуби зустрічаються в рамках 27 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед стартує о 17:30 за київським часом. Пряма трансляція на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Ман Сіті відстає від Ліверпуля на чотири очки в чемпіонських перегонах, але має гру в запасі. Ман Юнайтед не дуже успішно бореться за Лігу чемпіонів, відстаючи від п'ятого місця на шість балів. У "червоних" великі проблеми зі складом в лінії оборони.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Аке – Родрі – Фоден, де Брюйне, Сілва, Доку – Холанд.

Запасні: Ортега, Аканджі, Гвардіол, Гомес, Нуньєш, Льюїс, Ковачіч, Бобб, Альварес.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Еванс, Ліндельоф – Майну, Каземіро, Мактомінай – Бруну, Гарначо – Рашфорд.

Запасні: Баїндир, Камбвала, Огунеє, Амрабат, Антоні, Форсон, Кольєр, Діалло, Еріксен.