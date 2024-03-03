Манкунианские клубы встречаются в рамках 27 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед стартует в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

Ман Сити отстает от Ливерпуля на четыре очка в чемпионской гонке, но имеет игру в запасе. Ман Юнайтед не очень успешно борется за Лигу чемпионов, отставая от пятого места на шесть баллов. У "красных" большие проблемы с составом в линии обороны.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аке – Родри – Фоден, де Брюйне, Силва, Доку – Холанд.

Запасные: Ортега, Аканджи, Гвардиол, Гомес, Нуньеш, Льюис, Ковачич, Бобб, Альварес.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Эванс, Линделеф – Майну, Каземиро, Мактоминай – Бруну, Гарначо – Рашфорд.

Запасные: Баиндир, Камбвала, Огунейе, Амрабат, Антони, Форсон, Кольер, Диалло, Эриксен.