Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

"Містяни" вдома каменя на камені не залишили від Хаддерсфілда. До 36 хвилини зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли забили вже тричі. Двічі забив Агуеро та одного разу Жезус. Наприкінці першого тайму гості змогли відіграти один м'яч.

Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, Уотфорд впевнено переміг Бернлі

У другій половині зустріч Сіті продовжив жах для голкіпера Хаддерсфілда Хамера. Спочатку Сілва шедеврально забив зі штрафного, а згодом Агуеро оформив хет-трик. Наприкінці матчу довршив розгром Конголо, який примудрився забити у власні ворота.

Поєдинок завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 6:1.

До слова, українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 6:1

Голи: Агуеро, 25, 35, 75, Жезус 31, Сілва 48, Конголо (автогол), 84 – Станковіч 43