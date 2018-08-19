Манчестер Сіті розтрощив Хаддерсфілд, Уотфорд впевнено переміг Бернлі

Манчестер Сіті без Зінченка розгромно переміг Хаддерсфілд, Бернлі вдома поступився Уотфорду, в рамках другого туру АПЛ,

Манчестер Сіті вдома приймав Хаддерсфілд. Підопічні Гвардіоли відразу прибрали м'яч до своїх ніг. Перші 20 хвилин поєдинку проходили за тотального домінування "містян". Гості припаркували автобус біля своїх воріт та не могли навіть перейти чужу половину поля. Однак, тримати оборону довго підопічним Вагнера не вдалось – на 25 хвилині матчу Едерсон віддав точну передачу на Агуеро, якого не встигли накрити захисники. Голкіпер гостей Хаммер був змушений вийти на перехоплення, але не встиг, адже аргентинець спокійно перекинув його, забивши м'яч у ворота – 1:0.

Вже через 6 хвилин Менді здорово прорвався по флангу та обігрався з Жезусом, проте, захисники змогли відібрати м'яч у захисника, однак, він відскочив прямісінько на ногу бразильського форварда, який завдав точного удару.

На 35-й хвилині поєдинку Сіті потроїли свою перевагу. Після прострілу від Менді Хамер помилився, випустивши м'яч з рук, який потрапив до Агуеро. Аргентинець не схибив та забив.

Під завісу першого тайму Хаддерсфілд зміг відіграти один м'яч. Після вкидання ауту, Станковіч отримав зручну скидку головою та розстріляв ворота Едерсона.

У другій половині зустрічі Давід Сілва шедевральним ударом зі штрафного зробив рахунок 4:1.Після цього обидві команди трохи заспокоїлись. Однак, на 75-й хвилині Агуеро випередив захисників після прострілу Менді та зробив хет-трик. Наприкінці матчу Сане прорвався по флангу, зблизився з голкіпером та прострілив у центр штрафної, де набігав Конголо, який відправив м'яч у свої ворота – 6:1.

До слова, українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки Манчестер Сіті на поєдинок.

У іншому матчі ігрового дня Бернлі приймав Уотфорд. Команди почали без розвідки та відкрили рахунко вже на 3 хвилині. Грей відзначився у ворота Бернлі, вже за 3 хвилини оборонець Бернлі Тарковскі відновив паритет у зустрічі.

По перерві Діні вивів Уотфорд вперед. А вже через 5 хвилин Х'юз подвоїв перевагу Уотфорда. В підсумку, 1:3 впевнена перемога підопічних Гарсії.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 6:1

Голи: Агуеро, 25, 35, 75, Жезус 31, Сілва 48, Конголо (автогол), 84 – Станковіч 43

Бернлі – Уотфорд – 1:3

Голи: Тарковскі, 6 – Грей 3, Діні 48, Х'юз 51