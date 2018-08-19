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Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 6:1 – видео голов и обзор матча

19:12 96 Читати українською
Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 6:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 6:1

Манчестер Сити разбил Хаддерсфилд, в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

"Горожане" дома камня на камне не оставили от Хаддерсфилда. До 36 минуты встречи подопечные Хосепа Гвардиолы забили уже трижды. Дважды забил Агуэро и однажды Жезус. В конце первого тайма гости смогли отыграть один мяч.

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Во второй половине встреча Сити продолжил ужас для голкипера Хаддерсфилда Хамера. Сначала Силва шедеврально забил со штрафного, а затем Агуэро оформил хет-трик. В конце матча довершил разгром Конголо, который умудрился забить в свои ворота.

Поединок завершился победой Манчестер Сити со счетом 6:1.

К слову, украинец Александр Зинченко даже не попал в заявку Манчестер Сити на матч.

Чемпионат Англии, 2 тур

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 6:1

Голы: Агуэро, 25, 35, 75, Жезус 31 Силва 48, Конголо (автогол), 84 – Станкович 43

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия2 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Хаддерсфилд: Воскресенье 19 августа 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 1
Хаддерсфилд
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