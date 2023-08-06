Манчестер Сіті та Арсенал відкривають англійський сезон матчем за Ком'юніті Шилд. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Арсенал стартує о 18:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports Ukraine і на сервісі Setanta Sports.

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Олександр Зінченко пропустив частину підготовки до сезону через травму. Вчора у благодійному спарингу Game4Ukraine він відіграв лише 10 хвилин, щоб бути готовим до Суперкубка Англії, однак Мікель Артета залишив українця поза заявкою. Натомість новачки Райс, Хаверц і Тімбер виходять у старті.

У Манчестер Сіті з перших хвилин також з'являється новачок Ковачіч. Після кількох трансферів на вихід місце в стартовому складі звільнилося для чемпіона світу Альвареса. А от у воротах "містян" виходить другий голкіпер Ортега.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі – Родрі, Ковачіч – Сілва, Альварес, Гріліш – Холанд.

Запасні: Едерсон, Філліпс, Ляпорт, де Брюйне, Гомес, Фоден, Палмер, Льюїс, МакАті.

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер – Едегор, Партей, Райс – Сака, Хаверц, Мартінеллі.

Запасні: Тьорнер, Томіясу, Ківіор, Холдінг, Тірні, Сміт Роу, Вієйра, Троссар, Нкетіа.