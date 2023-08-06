Арсенал здолав Манчестер Сіті в рамках Суперкубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Футбольний сезон в Англії провідні клуби АПЛ традиційно відкривають поєдинком Ком'юніті Шилд. Якщо простіше – матчем за Суперкубок. Цьогоріч там зустрілися Ман Сіті та Арсенал. Олександр Зінченко не грав, оскільки ще не набрав форму після травми.

Арсенал виграв Суперкубок Англії в серії пенальті з Ман Сіті – порятунок на 90+11, Зінченко нажив серйозного конкурента

Гра не вийшла результативною. Ман Сіті відкрив рахунок наприкінці матчі, але Арсенал зумів відігратися на останніх секундах. Далі без будь-яких овертаймів перейшли до серії пенальті, де точнішими виявилися лондонці. У "містян" забив лише Бернарду Сілва.