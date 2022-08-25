З цього етапу у турнірі стартують провідні клуби АПЛ. Загалом 32 команди розділили на пари, які зустрінуться орієнтовно 7 листопада.

Кубок ліги: Миколенко йде далі, виліт представника АПЛ, епічне святкування Хіменеса у стилі пірата

Головна вивіска стадії – Манчестер Сіті прийматиме Челсі. Також цікавим буде приїзд Стівена Джеррарда з Астон Віллою на Олд Траффорд до МЮ. Дізналися суперників і українські легіонери. Арсенал Олександра Зінченка вдома гратиме проти Брайтона, а Евертон Віталія Миколенка – на виїзді проти Борнмута.

? Some tasty ties!



Which one is your pick of the round?#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/VPbA4hO291 — Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022

Нагадаємо, що чинним володарем Кубка англійської ліги є Ліверпуль, який на цій стадії зіграє з Дербі Каунті.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію