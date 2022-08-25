Ман Сіті зійдеться у супербитві з Челсі, суперники для Зінченка та Миколенка: жеребкування Кубка англійської ліги
Вчора відбулося жеребкування третього раунду нового розіграшу Кубка англійської ліги.
З цього етапу у турнірі стартують провідні клуби АПЛ. Загалом 32 команди розділили на пари, які зустрінуться орієнтовно 7 листопада.
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Головна вивіска стадії – Манчестер Сіті прийматиме Челсі. Також цікавим буде приїзд Стівена Джеррарда з Астон Віллою на Олд Траффорд до МЮ. Дізналися суперників і українські легіонери. Арсенал Олександра Зінченка вдома гратиме проти Брайтона, а Евертон Віталія Миколенка – на виїзді проти Борнмута.
Нагадаємо, що чинним володарем Кубка англійської ліги є Ліверпуль, який на цій стадії зіграє з Дербі Каунті.
Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію